Broadcom: Kursziel von 670,18 EUR laut Analysten

Am gestrigen Tag verzeichnete Broadcom einen Rückgang von -1,73% im Finanzmarkt. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch ein Plus von +1,49%, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hinweist.

Laut Bankanalysten hat die Aktie von Broadcom ein mittelfristiges Kursziel bei 670,18 EUR. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren in Höhe von -15,56%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung trotz der jüngsten positiven Entwicklung.

17 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und vier weitere halten sie für kaufenswert. Sechs Experten bewerten das Papier als neutral während nur noch einer es zum Verkauf anpreist. Insgesamt sind demnach +75% aller befragten Analysten optimistisch eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,32 unverändert und unterstreicht die positive Stimmung rund um die...