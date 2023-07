Broadcom: Kursziel liegt bei 800,91 EUR

Die Aktie von Broadcom hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und erreichte gestern ein Plus von +1,04%. Insgesamt beträgt der Anstieg in dieser Woche +3,31%, was auf relativ optimistische Marktbedingungen hindeutet.

Bankanalysten schätzen die Aktie als unterbewertet ein und gehen im Durchschnitt davon aus, dass das Kursziel bei 800,91 EUR liegt – eine potentielle Rendite von -0,60% vom aktuellen Standpunkt aus. Jedoch sind nicht alle Analysten so zuversichtlich wie der Durchschnitt; während 17 Experten die Aktie empfehlen stark zu kaufen und vier sie als Kauf empfinden (aber weniger positiv), bewerten fünf die Situation als neutral. Zwei weitere Bankanalysten raten dazu, die Aktie zu verkaufen.

Zusammengefasst sehen aktuell etwa drei Viertel aller Analysten eine positiven Trend für...