Broadcom: Kursziel liegt bei 641,99 EUR

Am gestrigen Tag musste die Aktie von Broadcom einen Verlust von -2,23% hinnehmen. Doch insgesamt kann das Unternehmen in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +8,39% verzeichnen. Trotzdem sind Experten davon überzeugt, dass das wahre Kursziel der Aktie noch nicht erreicht ist.

• Broadcom: Am 01.06.2023 mit einem Rückgang von -2,23%

• Das aktuelle Kursziel für Broadcom beträgt 641,99 EUR

• Das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,29

Das mittelfristige Ziel liegt durchschnittlich bei 641,99 EUR und somit um -12,54% höher als derzeitiger Stand.

16 Analysten raten zum Kauf der Aktie.

4 weitere sehen eine positive Entwicklung für Broadcom und empfehlen ebenfalls einen Kauf.

Auf “halten” haben sich hingegen acht Experten festgelegt.

Somit herrscht unter den professionellen Bewertungen ein deutlicher Optimismus mit einem...