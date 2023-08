Broadcom: Kursziel bei 798,90 EUR - Aktie unterbewertet

Die Broadcom-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 798,90 EUR, was einem Potenzial von -4,30% entspricht.

• Broadcom legt um +2,38% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,28

Am letzten Handelstag stieg die Broadcom-Aktie um +2,38%. Über eine Woche hinweg gesehen beläuft sich das Plus auf insgesamt +3,01%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

17 Bankanalysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere vier Experten bewerten sie ebenfalls positiv mit “Kauf”. Sieben Analysten halten die Positionierung für sinnvoll (“halten”), während nur ein Experte zum Verkauf rät. Somit sind mehr als zwei Drittel aller Bewertungen optimistisch gestimmt (+72,41%).

Zuletzt sei noch erwähnt: Das bekannte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat seine Einschätzung...