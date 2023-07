Broadcom: Kursziel bei 794,12 EUR

Die Aktie von Broadcom wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 794,12 EUR, was einem Potential von +2,89% entspricht.

• Am 07.07.2023 hat die Broadcom-Aktie -0,15% verloren

• Durchschnittliches Guru-Rating derzeit bei 4,29

• Positives Stimmungsbild mit Anteil der optimistischen Analysten bei +75%

In den letzten fünf Handelstagen gab es eine Abwärtsentwicklung um -2,38%. Obwohl sich die Stimmung am Markt relativ pessimistisch zeigt und nicht alle Analysten das gleiche Meinungsbild haben wie ihre Kollegen in den Bankhäusern.

Dennoch führt eine positive Einschätzung dazu, dass aktuell 17 Analysten davon ausgehen dass die Aktie ein starker Kauf ist und weitere vier diese Auffassung teilen.

Währenddessen bewerten fünf Experten sie neutral und nur zwei halten einen...