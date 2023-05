Broadcom: Kursziel bei 643,65 EUR laut Analysten

Die Aktie des amerikanischen Unternehmens Broadcom wird derzeit von vielen Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel soll laut ihrer Meinung bei 643,65 EUR liegen – ein Potenzial von -14,19% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Am 31.05.2023 stieg der Kurs um +0,23%

• Der Trend-Indikator Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29

• Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Potential in Höhe von -14,19%

Trotz einer positiven Entwicklung am Markt (+0,23%) gestern und insgesamt +18,49% in den letzten fünf Handelstagen sind die Erwartungen der Analysten an das Unternehmen hoch.

Zuversichtlich sind aktuell jedoch noch immer mehr als zwei Drittel der Experten (71%). Konkret empfehlen 16 von ihnen die Aktie zum Kauf und weitere vier sprechen sich zumindest für eine positive Einschätzung (“Kauf”) aus. Acht Experten...