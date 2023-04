Broadcom-Aktien sind nach Expertenmeinung unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt derzeit bei 626,72 EUR und ist damit um -9,32% niedriger als der aktuelle Preis.

• Broadcom stieg am 28.04.2023 um +1,38%

• Guru-Rating von Broadcom erhöhte sich auf 4,44 von zuvor 4,29

Gestern legte das Unternehmen an der Börse ein Plus von +1,38% hin und die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage deuten auf eine pessimistische Stimmung am Markt hin.

Obwohl einige Bankanalysten skeptisch bleiben hinsichtlich dieser Entwicklung sehen immerhin 16 Experten die Aktie weiterhin als einen starken Kauf an.

Ein weiteres Indiz dafür ist das positive Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches den Wert von Broadcom positiv bewertet. Insgesamt hat die Mehrheit einen optimistischen Ausblick für Broadcoms Zukunft mit einem...