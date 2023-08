Broadcom: Kurspotential von +3,04% auf 811,23 EUR

Der gestrige Tag brachte für Broadcom am Aktienmarkt einen Verlust von -2,52%. Die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche summierten sich jedoch auf +3,47%, was eine optimistische Stimmung widerspiegelt. Die Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 811,23 EUR und eröffnen Investoren damit ein Potenzial in Höhe von +3,04%.

• Broadcom verlor gestern -2,52%

• Kurspotenzial von +3,04% mit aktuellem Zielkurs bei 811.23 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4.28 unverändert

Aktuell sind insgesamt 17 Analysten der Meinung, die Aktie sei ein starker Kauf. Weitere vier Experten teilen diese Einschätzung und setzen das Rating “Kauf”. Sieben weitere Analysten platzieren sich eher neutral mit der Bewertung “halten”, während nur einer dazu rät die Aktie zu verkaufen.

Das Guru-Rating hat weiterhin den Wert von 4.28 und bestärkt somit...