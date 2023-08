Broadcom: Experten sehen Kurspotenzial von 798,90 EUR

Die Broadcom Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 798,90 EUR und somit ein Potential von +1,85% zum aktuellen Preis.

• Breites Anlegerinteresse an Broadcom-Aktien

• Guru-Rating bleibt bei starkem Kauf mit 4,28

• Die letzten fünf Handelstage zeigen eine negative Entwicklung (-2,49%)

Gestern konnte die Aktie im Finanzmarkt ein Plus von +1,75% verbuchen. Insgesamt verlor sie aber in den letzten fünf Börsentagen -2,49%. Was kommt jetzt?

Aktuell gibt es positive Signale für Investoren. Denn laut dem breiten Interesse vieler Anleger können bald weitere Kurssprünge erwartet werden.

Analysten bewerten die Aktie mehrheitlich als “stark kaufen”. Vier Experten setzen auf einen optimistischen Trend (“Kauf”), während sieben das Rating “Halten” vergeben. Ein...