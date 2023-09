Broadcom: Ausblick auf das Kursziel - 766,58 EUR

Nach Aussagen von Analysten ist die Broadcom-Aktie derzeit unterbewertet. Das aktuelle Kursziel liegt um -5,71% unter dem aktuellen Niveau.

• Broadcom: Erholung zum 05.09.2023 bei -0,04%

• Aktuelles Kursziel für Broadcom: 766,58 EUR

• Guru-Rating von Broadcom beträgt jetzt 4,28 nach vorherigem Wert von ebenfalls 4,28

Am gestrigen Handelstag sank der Wert der Anteile an Broadcomm am Finanzmarkt um -0,04%. Insgesamt betrug der Rückgang in den letzten fünf Tagen des Handels – also einer ganzen Woche – bisher -2%. Der Markt zeigt sich momentan eher pessimistisch.

Obwohl es zu dieser Entwicklung keine klaren Vorhersagen gab, herrscht eine eindeutige Stimmungslage unter Analysten und Bankexperten.

Das mittelfristige Ziel für die Broadcom-Aktie beläuft sich momentan auf einen Durchschnittswert von 766,58 EUR laut Angaben...