Broadcom: Analysten sehen Kursziel bei 782,97 EUR

Die Aktie von Broadcom hat in den vergangenen fünf Handelstagen -1,49% an Wert verloren. Doch Experten sind optimistisch gestimmt und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 782,97 EUR.

• Broadcom: Am 21.07.2023 mit +0,95%

• Mittelfristiges Kursziel von 782,97 EUR

• Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +75,00%

17 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie von Broadcom und weitere vier bezeichnen sie als stark kaufenswert. Fünf Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen und nur zwei raten zum Verkauf des Papiers. Damit zeigt sich ein überwiegend positives Bild.

Das Guru-Rating bewegt sich seit kurzem auf dem Niveau “4,29” nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Derzeit besteht also ein hohes Potenzial zur Wertsteigerung – trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen am...