Broadcom: Analysten sehen Kurspotential von 684,92 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Broadcom derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für den Chip-Riesen liegt bei 684,92 EUR – ein Potential von -7,52% vom aktuellen Kurs.

• Broadcom steigert sich um +0,33% auf dem Markt

• Mittelfristiges Kursziel: 684,92 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,32

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Broadcom am Finanzmarkt um +0,33% zu und erreichte in der vergangenen Woche eine neutrale Trendentwicklung mit einem Anstieg von insgesamt +0,34%. Der Markt scheint daher aktuell relativ neutral positioniert zu sein.

Die Bankanalysten haben jedoch eine positive Einschätzung zur Zukunft des Unternehmens und sind im Durchschnitt der Meinung, dass das aktuelle mittelfristige Kursziel bei hohen Wertungen liegt. Von den insgesamt 17 Analysten halten alle die Aktie für...