Broadcom: Analysten prophezeien Kursziel von 685,36 EUR

Die Aktie von Broadcom konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +2,79% verzeichnen und damit eine vollständige Handelswoche mit einem neutralen Trend abschließen. Laut Bankanalysten ist das wahre Kursziel jedoch bei 685,36 EUR – ein mittelfristiges Investmentrisiko in Höhe von -9,73%.

• Am 02.06.2023 stieg die Broadcom-Aktie um +2,79%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 685,36 EUR

• Von den befragten Analysten empfehlen 75% die Aktie zu kaufen

Derzeit sind sich insgesamt 17 Analysten sicher: Die Broadcom-Aktie ist ein starker Kauf. Weitere vier Experten teilen diese Meinung und sehen optimistisch in die Zukunft des Unternehmens. Sechs weiterer Experten geben jedoch eine eher neutrale Bewertung ab und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,32 unverändert positiv.