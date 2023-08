Broadcom: Analysten prognostizieren Kursziel von 807,27 EUR

Die Aktie von Broadcom hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung hingelegt. Die Stimmung am Markt wirkt pessimistisch und die Bankanalysten sind sich uneinig in ihrer Einschätzung.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel des Unternehmens bei 807,27 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, erwartet Investoren ein Kurspotenzial von +5,70%. Von insgesamt 29 Analysten empfehlen 21 den Kauf der Aktie oder sehen sie als stark kaufenswert an. Weitere vier Analysten bewerten die Aktie positiv mit einem “Kauf”-Rating.

Sieben Experten halten eine neutrale Position und vergeben ein “Halten”-Rating; nur einer rät zum Verkauf der Aktien. Der Anteil optimistischer Analysten beläuft sich folglich auf +72,41%.

Das Guru-Rating für Broadcom bleibt unverändert bei 4,28.