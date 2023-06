Broadcom: Analysten prognostizieren Kursziel von 672,89 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete der Aktienkurs von Broadcom einen starken Rückgang um -2,41%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt -4,79% bringt. Die Marktstimmung scheint also derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig darüber, dass Broadcom aktuell nicht richtig bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 672,89 EUR und würde eine Wertsteigerung von +10,84% bedeuten. Dieses Ziel teilen jedoch nicht alle Experten gleichermaßen nach den jüngsten Kursschwankungen.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen 17 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere vier sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating versehen. Sechs Experten befinden sich in einer neutraleren Position und raten zum Halten der Aktie. Lediglich ein einzelner Analyst empfiehlt den...