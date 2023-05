Broadcom: Analysten prognostizieren Kursziel von 644,55 EUR

Die Aktie des Technologieunternehmens Broadcom wird derzeit laut Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 644,55 EUR, was einer möglichen Rendite von -14,99% entspricht.

• Broadcom verzeichnete am 26.05.2023 einen Anstieg um +11,52%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29

• Aktuell empfehlen 71,43% der Analysten die Broadcom-Aktie zum Kauf

Am vergangenen Handelstag konnte ein Plus von +11,52% verbucht werden und auch die Ergebnisse der letzten Woche fielen mit einem Anstieg von +19,81% positiv aus. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Von insgesamt 28 Analysten raten aktuell 16 zur starken Investition in die Aktie von Broadcom und weitere vier geben eine Kaufempfehlung ab. Acht Experten sehen das Unternehmen neutral und bewerten es mit “halten”.

Das positive Rating lässt sich durch...