Broadcom: Analysten geben ein mittelfristiges Kursziel von 682,20 EUR aus

Die Aktie von Broadcom hat in der vergangenen Woche eine neutrale Entwicklung erlebt. Gestern wurde am Finanzmarkt ein Plus von +0,05% verzeichnet. Das Guru-Rating bleibt mit einem Rating von 4,32 unverändert.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 682,20 EUR. Dies würde für Investoren bei einer Umsetzung einen Gewinn in Höhe von -8,90% bedeuten.

Von den insgesamt 17 Bankanalysten stuften 75% die Broadcom-Aktie als starken Kauf oder Kauf ein. Vier Analysten bewerten das Papier optimistisch und sechs neutral. Nur einer gab eine Verkaufsempfehlung ab.

Trotzdem sollten Anleger vorsichtig agieren und weitere Entwicklungen im Auge behalten sowie sich über eventuelle Risiken informieren.

Summarische Übersicht:

