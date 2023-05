Broadcom: Analysten erwarten Kursziele von 632,87 EUR

Die Aktie von Broadcom hat laut den Analysten der Bankhäuser ein mittelfristiges Kursziel bei 632,87 EUR. Wenn die Vorhersagen eintreffen, würde dies eine Steigerung des jetzigen Preises um +10,08% bedeuten.

• Am 11.05.2023 erzielte Broadcom einen Anstieg von +0,22%

• Das wahre Kursziel liegt bei 632,87 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,29 unverändert

Am gestrigen Tag konnte Broadcom am Markt ein Plus im Wert von +0.22 % verzeichnen. Der Trend der letzten fünf Handelstage zeigt jedoch insgesamt einen leichten Rückgang in Höhe von -0.39 %. Damit ist das momentane Stimmungsbild relativ neutral zu betrachten.

16 Analysten sind aktuell davon überzeugt , dass sich ein Kauf rentiert und vier weitere geben eine Kaufbewertung ab , ohne euphorisch dabei zu sein . Eine Einschätzung als ” Halten” teilen acht Experten...