Broadcom: Aktuelle Kursentwicklung und wahres Kursziel!

Am 23.06.2023 verzeichnete Broadcom am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -2,41%. Insgesamt beträgt das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage jedoch -4,79%, was auf eine relativ pessimistische Marktlage hindeutet.

Bankanalysten sind sich einig: Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Broadcom liegt bei 672,23 EUR – somit um -10,84% vom gegenwärtigen Aktienkurs entfernt. Diese Einschätzung teilen aber nicht alle Analysten angesichts der jüngsten Entwicklung mit einem schwachen Trend.

Dennoch beurteilen insgesamt 75% aller Analysten die Aktie als kaufenswert oder mindestens optimistisch. Konkret empfehlen 17 Experten den Kauf der Aktie und vier bewerten sie als “Kauf”. Sechs weitere Experten raten dazu die Position zu halten und nur einer ist pessimistisch eingestellt und empfiehlt einen Verkauf.

Das bekannte...