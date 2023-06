Broadcom: Aktuelle Kursentwicklung und mittelfristiges Kursziel

Die gestrige Kursentwicklung von Broadcom an der Börse betrug -1,19%. In den letzten fünf Handelstagen veränderte sich der Wert um -0,13%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt. Bankanalysten sind jedoch optimistischer gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 685,36 EUR für die Aktie von Broadcom.

• Broadcom: Am 05.06.2023 mit -1,19%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 685,36 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,32

Obwohl das aktuelle Kursrisiko laut Analysten bei -8,64% liegen würde, ist die Mehrheit der Experten trotzdem überzeugt davon, dass es sich um einen starken Kauf handelt (+75%). Einziger Abweichler unter den Analysten sieht sogar einen Verkauf als sinnvoll an.

Zusammengefasst hat Broadcom ein positives Guru-Rating und ein vielversprechendes mittelfristiges Ziel vor Augen.