Broadcom: Aktuell nicht richtig bewertet - Kursziel bei 636,67 EUR

Die Broadcom-Aktie verzeichnete gestern an der Börse einen Anstieg von +0,55%. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Gesamtentwicklung +0,33%, was auf eine relative Marktneutralität hinweist.

Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel für Broadcom bei 636,67 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von +9,47% gegenüber dem aktuellen Preis. Obwohl 16 Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und vier sie mit “Kauf”-Rating versehen haben, sind acht Experten neutral eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,29. Die positive Einschätzung deutet jedoch darauf hin, dass es sich lohnt zu beobachten wie sich die Entwicklung weiter entwickelt.