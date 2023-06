Broadcom: Aktienkurs steigt um +6,31%

Am gestrigen Handelstag legte der Aktienkurs von Broadcom um satte +6,31% zu. In den letzten fünf Handelstagen stieg er somit insgesamt um +8,27%. Das Marktumfeld scheint also aktuell eher positiv für das Unternehmen.

Das mittelfristige Kursziel der Broadcom-Aktie liegt bei 682,20 EUR. Dieser Wert ergibt sich aus dem Durchschnitt aller Bankanalysten und würde im Falle einer Umsetzung einen Gewinn in Höhe von -14,31% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung: Während 17 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie zum Kauf raten, bewerten sechs Anlaysten sie mit “halten” und ein einziger mit “verkaufen”.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating von Broadcom unverändert bei 4,32. Die überwältigende Mehrheit (+75%) der Analysteneinschätzungen ist jedoch optimistisch gestimmt – trotz des...