Broadcom: Aktienexperten sehen Kursziel bei 763,04 EUR

Die Broadcom-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt um -5,75% unter dem aktuellen Wert.

• Broadcom: Am 01.09.2023 mit -5,46%

• Guru-Rating für Broadcom nun bei 4,28 nach zuvor ebenfalls 4,28

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -5,46%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem Anstieg von +1,33% führte. Der Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Das aktuelle Kursziel für Broadcom liegt bei 763,04 EUR.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Potenzial von rund +72%. Allerdings sind nicht alle Experten einer Meinung bezüglich des Wachstums der Firma und teilen diese Einschätzung nicht in jedem Fall.

Insgesamt empfehlen aktuell jedoch 17 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere vier...