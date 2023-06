Broadcom: Aktien mit großem Potenzial - Preisziel von 669,08 EUR erreicht

Die Aktie von Broadcom konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +3,26% verzeichnen und legt damit in der vergangenen Handelswoche um insgesamt +0,09% zu. Analysten sind davon überzeugt, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und es ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 669,08 EUR gibt.

• Broadcom: Am 27.06.2023 mit +3,26%

• Das Kursziel liegt bei 669,08 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich mit einer Bewertung von 4,32

Das durchschnittliche Rating derzeitiger Bankanalysten für die Broadcom-Aktie beträgt “starker Kauf”. Zudem teilen weitere vier Analysten diese Einschätzung als “Kauf” und sechs Experten geben eine neutrale Bewertung ab mit “halten”. Lediglich ein einziger Analyst rät zum Verkauf der Aktien.

Somit ergibt sich aus den Ratings eine positive Gesamteinschätzung für das Unternehmen. Das bewährte...