Broadcom: Aktie wird von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 679,34 EUR

Der gestrige Tag brachte für die Broadcom-Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,50%. In der vergangenen Woche konnte jedoch ein positiver Trend verzeichnet werden. So summierten sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf +7,38%.

Die Meinung der Bankanalysten ist einheitlich: Das mittelfristige Kursziel von Broadcom liegt bei 679,34 EUR. Somit eröffnet sich aktuell Investoren ein Potenzial in Höhe von -13,88%. Es gibt jedoch auch Stimmen unter den Analysten, die diese Einschätzung nicht teilen.

17 Experten empfehlen einen Kauf der Aktie und vier setzen das Rating auf “Kauf”. Sechs weitere sind neutral eingestellt und bewerten Broadcom mit “halten”. Nur einer rät zum Verkauf. Der Anteil optimistischer Analysten liegt somit bei +75,00%.

Zusätzlich lässt sich noch das Guru-Rating anführen: Dieses bleibt...