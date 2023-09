Broadcom: Aktie wird unterbewertet

Die Broadcom-Aktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 893,92 EUR (+11,59% vom aktuellen Kurs entfernt).

• Broadcom: +0,19 % am 11.09.2023

• Kursziel von Broadcom bei 893,92 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,30

Am gestrigen Tag verzeichnete die Broadcom-Aktie an der Börse ein Plus von +0,19 %. Damit beläuft sich das Ergebnis insgesamt auf -1,49 % für die vergangene Woche und deutet auf einen eher pessimistischen Markt hin.

Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Potenzial in Höhe von +11,59 %. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des Kursziels beträgt momentan 893,92 EUR.

18 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und vier weitere setzen sie auf “Kauf”. Sieben Experten bewerten sie als “halten”, während nur einer...