Broadcom: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 776,26 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist Broadcom derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -3,57% vom aktuellen Stand entfernt.

• Am 18.07.2023 sank die Aktie von Broadcom um -0,76%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 776,26 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert für Broadcom beträgt jetzt 4,29 nach zuvor ebenfalls 4,29

Am gestrigen Handelstag gab es einen Rückgang von -0,76% für die Broadcom-Aktie an den Finanzmärkten. Damit ergibt sich eine Performance von +1,51% in den letzten fünf Handelstagen bzw. einer vollständigen Woche am Markt – ein recht optimistisches Ergebnis.

Ob diese Entwicklung jedoch vorausgesehen wurde? Die Stimmung jedenfalls ist klar positiv.

Das momentane Kursziel für Broadcom beträgt derzeit 776,26 EUR.

Die Bankanalysten sind durchschnittlich der Meinung, dass die Aktie innerhalb eines...