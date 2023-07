Broadcom: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 776,00 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Broadcom-Aktie ist derzeit nicht richtig bewertet. Der Konsens liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 776,00 EUR, was einer potentiellen Rendite von -1,95% entspricht.

• Broadcom-Kurs am 14.07.2023 um -0,20%

• Guru-Rating jetzt bei 4,29 nach zuvor ebenfalls 4,29

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +75%

Trotz einer positiven Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Anstieg um +1,24%, sind die Bankanalysten noch immer zuversichtlich in Bezug auf die weitere Zukunft des Unternehmens. So halten aktuell beispielsweise 17 Experten eine Investition für lohnenswert und vier setzen das Rating “Kauf”. Ein Verkaufen empfehlen lediglich zwei Analysten.

Das neue Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung weiterhin. So hat sich dieses nun auch auf einen Wert von 4,29...