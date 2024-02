Broadcom Aktie: Das liegt auf Eis

Die Aktie von Broadcom hat in den letzten Monaten gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz gezeigt. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer schlechten Bewertung führte. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer guten Gesamtbewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Einschätzung der Aktie. Der RSI7 liegt bei 83,08 und der RSI25 bei 38,52, was zu einer schlechten bzw. neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich Informationstechnologie hat Broadcom eine Rendite von 107,9 Prozent erzielt, was jedoch 471,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die Unterperformance führt zu einer schlechten Gesamtbewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Broadcom-Aktie um 32,31 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Auch der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage liegt über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren guten Rating führt.

Insgesamt erhält die Broadcom-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die langfristige Kommunikation im Netz und die Branchenvergleiche zu einer negativen Einschätzung führen, während die technische Analyse zu einer positiven Bewertung führt.