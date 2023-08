Broadcom: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 805,07 EUR

Am gestrigen Handelstag legte die Broadcom-Aktie am Finanzmarkt um +2,93% zu. In der vergangenen Woche hingegen erlitt sie ein Minus von -3,29%. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Derzeit wird das Potenzial der Aktie nicht vollständig ausgeschöpft.

Das mittelfristige Kursziel für Broadcom liegt nach Einschätzung von Analysten aktuell bei 805,07 EUR. Somit hätte die Aktie noch ein Potential auf einen Anstieg um +3,08%. Von insgesamt 29 bewertenden Experten empfehlen satte +72,41%, also 21 Analysten den Kauf der Aktien. Weitere vier schätzen diese als positiv und kaufenwert (“Kauf”) ein.

Vergleichsweise neutral bewerten sieben weitere Experten die Broadcom-Papiere mit “halten”. Nur einer sieht eine Verkaufsempfehlung (1/29). Das Guru-Rating für Broadcom bleibt unverändert bei einem Wert von 4,28 (von maximal fünf), was...