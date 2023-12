Broadcom Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Golar LNG":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Broadcom mit einem Wert von 12,19 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 69,62, womit sich ein Abstand von 82 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Broadcom in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Broadcom wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Broadcom ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Broadcom-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,95, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,91, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Broadcom erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 9 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Gut, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (777,45 USD) für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -30,96 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1126,17 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Schlecht"-Empfehlung dar. Broadcom erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Neutral"-Bewertung.