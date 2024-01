Broadcom Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Broadcom wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung um -17,04% unter dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete die Broadcom-Aktie eine Kursentwicklung von -0,55%. Insgesamt summierten sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf -0,51%. Der Finanzmarkt zeigt sich daher derzeit relativ neutral gestimmt.

Prognostiziertes Kursziel

Das aktuelle Kursziel für Broadcom liegt bei 838,44 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel in dieser Höhe aufweist. Dies würde bedeuten, dass Investoren ein Kursrisiko von -17,04% eingehen.

Analystenmeinungen

Aktuell sind 21 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Broadcom als starker Kauf angesehen werden sollte. Vier Analysten sehen die Aktie ebenfalls positiv und bewerten sie als “Kauf”. Acht Experten positionieren sich neutral und vergeben die Bewertung “halten”.

Guru-Rating

Das “Guru-Rating” für Broadcom bleibt unverändert bei 4,39. Dieser bewährte Trend-Indikator zeigt, dass die positive Einschätzung der Analysten auch durch das “Guru-Rating” bestätigt wird.

Die Stimmung am Markt ist eindeutig, und die positiven Einschätzungen von Analysten werden durch verschiedene Bewertungen und Prognosen gestützt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die Kursentwicklung in nächster Zeit in Richtung des prognostizierten Kursziels bewegen wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Broadcom-Analyse von 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Broadcom jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Broadcom Aktie

Broadcom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...