Broadcom Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die aktuelle Dividendenrendite für Broadcom beträgt 1,9 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 3,22 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Broadcom war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion positiv, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Broadcom-Aktie zeigt einen RSI7-Wert von 83,08, was eine "Schlecht"-Empfehlung bedeutet, und einen RSI25-Wert von 38,52, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index ist daher "Schlecht".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Broadcom als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,19 liegt die Aktie 84 Prozent unter dem Branchen-KGV von 75,29. Auf fundamentaler Basis resultiert daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.