Broadcom Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Dividende für die Aktie von Broadcom beträgt derzeit 2,13 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,28 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten. In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Broadcom in letzter Zeit größtenteils positiv, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält Broadcom eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Broadcom liegt mit 12,19 unter dem Branchendurchschnitt von 68, was die Aktie als "günstig" erscheinen lässt und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält. In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Broadcom eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

