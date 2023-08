Broadcom Aktie: Jubelschreie!

Broadcom weist am 15.08.2023, 05:34 Uhr einen Kurs von 854.1 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiter" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Broadcom einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Broadcom jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,19 und liegt mit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 97,32. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Broadcom auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Broadcom-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 11 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (701,69 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -17,84 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 854,1 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Broadcom eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Broadcom schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,04 % und somit 11,31 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 13,35 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".