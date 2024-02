Broadcom Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Aktie von Broadcom wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 855,38 EUR geschätzt, was einem Abstand von -29,26% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung von Broadcom

Am 26.02.2024 verzeichnete die Broadcom Aktie eine positive Kursentwicklung von +0,98%. In den letzten fünf Handelstagen konnte sogar ein Anstieg von +6,73% verzeichnet werden. Diese Entwicklung deutet auf eine momentane Optimismus am Markt hin.

Analystenmeinungen und Kursziele

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten über das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 855,38 EUR. Dies würde potenziellen Investoren einen Abschlag von -29,26% ermöglichen. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Aktuell empfehlen 21 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 6 weitere sie als Kauf einstufen, jedoch weniger optimistisch. 8 Experten halten die Aktie neutral. Insgesamt sind also +77,14% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen gibt es auch das sogenannte “Guru-Rating”, das auf einen positiven Trend hinweist. Dieser Indikator lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”.

Insgesamt lässt die aktuelle Marktlage darauf schließen, dass die Aktie von Broadcom trotz der positiven Entwicklung noch Potenzial für Investoren bietet. Die unterschiedlichen Meinungen der Analysten spiegeln die Unsicherheit und Vielschichtigkeit der Marktlage wider.

