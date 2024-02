BroadBandcurity Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Euronext":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt ein neutrales Bild für die Broadband Security-Aktie. Es gab keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats, und die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich eine gemischte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1462,92 JPY, wobei der letzte Schlusskurs von 1445 JPY eine Abweichung von -1,22 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 1338,52 JPY liegt und der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Das Anleger-Sentiment, das sich aus Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien ergibt, ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Broadband Security-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein gemischtes Rating, das zwischen "Neutral" und "Gut" liegt.