BroadBand Tower Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Broadband Tower betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 67,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,33 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Broadband Tower über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Broadband Tower in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Schlecht"-Bewertung für Broadband Tower abgeleitet. Der GD200 des Wertes liegt bei 140,05 JPY, während der Aktienkurs bei 129 JPY liegt, was einer Abweichung von -7,89 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 130,38 JPY, was einer Abweichung von -1,06 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Broadband Tower.