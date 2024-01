BroadBand Tower Aktie: Reine Nervensache!

In den letzten vier Wochen gab es bei der Broadband Tower keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch in den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Broadband Tower in den letzten Tagen weitgehend neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für Broadband Tower abgegeben.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Broadband Tower derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 138,89 JPY, während der Aktienkurs (130 JPY) um -6,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 128,72 JPY, was einer Abweichung von +0,99 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Broadband Tower.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Broadband Tower-Aktie liegt bei 45, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Broadband Tower.