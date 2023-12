Brixton Metals Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Brixton Metals beträgt der RSI 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Brixton Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,48 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,52 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt Brixton Metals mit einer Rendite von -13,52 Prozent unter dem Durchschnitt und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Brixton Metals zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Brixton Metals daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Brixton Metals mit 0,145 CAD inzwischen -3,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Für die vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -14,71 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für diesen Zeitraum führt. Somit wird die Aktie von Brixton Metals aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.