Brixton Metals Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Brixton Metals-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung gezeigt. Mit einem aktuellen Kurs von 0,095 CAD liegt der Wert 40,63 Prozent unter dem GD200 (0,16 CAD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50 von 0,12 CAD, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt sich ein Abstand von -20,83 Prozent, was ebenfalls als negativ eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Brixton Metals-Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von -42,5 Prozent erzielt, was 20,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,2 Prozent, und Brixton Metals liegt aktuell um 20,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Brixton Metals derzeit eine Rendite von 0 % aus, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auch aus technischer Sicht zeigt der Relative Strength-Index (RSI) negative Signale. Der RSI liegt bei 83,33 und wird daher als "überkauft" eingestuft, während der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, mit 58,33 als neutral betrachtet wird. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung daher ebenfalls als "Schlecht" aus.