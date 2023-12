Brixmor Property Aktie: Ein handfester Grund

Die Brixmor Property Group Inc wird gemäß der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Dies liegt daran, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 21,39 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 24,14 USD liegt, was einer Abweichung von +12,86 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 21,25 USD, was einer Abweichung von +13,6 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Brixmor Property Group Inc wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 11,59 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 30,86 und deutet darauf hin, dass die Brixmor Property Group Inc als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen wurde die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten mit 1 Gut-Einstufung, 2 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 23 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -4,72 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen, die zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Brixmor Property kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Brixmor Property jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Brixmor Property-Analyse.

Brixmor Property: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...