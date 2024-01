Brixmor Property Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Brixmor Property Group Inc wird anhand der technischen Analyse bewertet. Der aktuelle Kurs von 22,81 USD liegt 2,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Gegensatz dazu zeigt die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage eine positive Distanz von +5,8 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln insgesamt eine positive Meinung über Brixmor Property Group Inc wider. Sowohl die Kommentare der letzten zwei Wochen als auch die aktuellen Themen sind größtenteils positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Brixmor Property Group Inc mit einer Einstufung von 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 23 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,83 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung der Analysten als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Brixmor Property Group Inc-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 64,96 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 47,52, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Basierend auf diesen verschiedenen Analysen wird die Brixmor Property Group Inc insgesamt als "Neutral" bewertet.