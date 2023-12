Britvic Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Britvic":

Britvic Aktienanalyse: Überdurchschnittliche Performance im Branchenvergleich

Der Aktienkurs von Britvic verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,14 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Outperformance von +13,9 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Britvic um 4,97 Prozent höher. Diese überdurchschnittliche Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten keine negative, jedoch drei neutrale Einschätzungen für Britvic abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die aktuelle Kursentwicklung von 838,5 GBP wird von den Analysten positiv bewertet, die ein mittleres Kursziel von 911,67 GBP prognostizieren.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 838,5 GBP sich mit -3,43 Prozent Entfernung vom GD200 (868,26 GBP) im neutralen Bereich befindet. Der GD50 liegt bei 843 GBP, was ebenfalls als "Neutral"-Signal interpretiert wird.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien beobachtet wurde, zeigt überwiegend eine positive Einstellung gegenüber Britvic. In den letzten Tagen gab es neun positive, ein negatives und vier unklare Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Britvic führt.