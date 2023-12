Britvic Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Britvic":

Die Analystenbewertung für die Aktie von Britvic wird auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten sehen 3 die Aktie als neutral an. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Britvic, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 911,67 GBP, was einer Erwartung von 6,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Britvic mit einer Rendite von 19,8 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Die Getränkebranche hat im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -3,51 Prozent erzielt, wobei Britvic mit 23,31 Prozent auch hier deutlich überdurchschnittlich abschneidet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Britvic derzeit einen leicht niedrigeren Wert von 3,49 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite einem täglichen Wechsel unterliegt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Britvic beträgt 15, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Getränkebranche unter dem Durchschnitt von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass Britvic aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.