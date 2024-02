Britvic Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs von Britvic verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,53 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -3,93 Prozent, was einer Outperformance von +13,46 Prozent für Britvic entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,06 Prozent im letzten Jahr, wobei Britvic um 6,48 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese starke Performance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating für Britvic in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Britvic abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Britvic. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt laut Analystenmeinungen bei 892,5 GBP, was einem Anstieg um 1,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (879,5 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Britvic-Aktie aus Analystensicht.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Bereich wird Britvic aufgrund der normalen Diskussionsintensität mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Britvic führt.

Auf der fundamentalen Ebene wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie betrachtet. Mit einem KGV von 18,22 liegt Britvic unter dem Branchendurchschnitt von 28, was einer Differenz von 36 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

Britvic kaufen, halten oder verkaufen?

