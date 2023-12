Britvic ADR im Check!

Die Britvic-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (911,67 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 6,82 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Britvic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 867,35 GBP. Der letzte Schlusskurs (853,5 GBP) weicht somit um -1,6 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen ähnlichen Trend, da der letzte Schlusskurs (838,21 GBP) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,82 Prozent) liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Britvic ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien und auf dem Meinungsmarkt wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Britvic derzeit überverkauft ist (7-Tage-RSI) und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Britvic-Aktie gemäß der Analysteneinschätzung, technischen Analyse, Anlegerstimmung und RSI-Bewertung überwiegend ein "Gut"-Rating.