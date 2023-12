Britvic ADR Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Britvic-Aktie beträgt aktuell 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Britvic-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Britvic-Aktie derzeit 1,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum entsprechenden gleitenden Durchschnitt jedoch -1,31 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Analysten schätzen die Britvic-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral" ein, wobei ein durchschnittliches Kursziel von 911,67 GBP prognostiziert wird. Dies entspricht einer Erwartung von 6,44 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite der Britvic-Aktie liegt derzeit bei 3,49 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,75 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutralk bewertet. Es ist jedoch zu beachten, dass die Dividendenrendite ein variabler Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.