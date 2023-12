Britvic ADR Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der Britvic-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 868,29 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 840,5 GBP weicht um -3,2 Prozent von diesem Wert ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (843,46 GBP) weicht mit -0,35 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Britvic-Aktie also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Britvic mit 11,14 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die Branche "Getränke" verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,01 Prozent, wobei Britvic mit 14,16 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Britvic momentan mit 3,49 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Britvic mit einem Wert von 17,5 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Getränke". Das Branchen-KGV liegt bei 23,08, was einen Abstand von 24 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.