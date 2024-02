Britvic ADR Aktie: Füße still halten!

Britvic-Aktie erzielt Outperformance im Branchenvergleich

Britvic konnte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,08 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -4,55 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,63 Prozent im Branchenvergleich für Britvic. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 3,01 Prozent im letzten Jahr über dem Durchschnitt, wobei Britvic sogar um 8,07 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Britvic in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Britvic-Aktie, 0 Einstufungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Britvic. Die Kursziele der Analysten ergaben einen Durchschnitt von 892,5 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 3,12 Prozent vom letzten Schlusskurs (865,5 GBP) steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Neutral".

Im fundamentalen Bereich liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Britvic derzeit bei 17,27, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,02 liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Auch die weichen Faktoren, wie die Stimmung der Anleger, spielen eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Hierbei konnten unsere Analysten feststellen, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien rund um Britvic aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Britvic hinsichtlich der Stimmung und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.